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David Johansen, Harry Smiths - David Johansen And The Harry Smiths (4895241437960) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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David Johansen, Harry Smiths - David Johansen And The Harry Smiths (4895241437960)

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David Johansen, Harry Smiths - David Johansen And The Harry Smiths (4895241437960) - фото 1
David Johansen, Harry Smiths - David Johansen And The Harry Smiths (4895241437960) - фото 2
David Johansen, Harry Smiths - David Johansen And The Harry Smiths (4895241437960) - фото 3
David Johansen, Harry Smiths - David Johansen And The Harry Smiths (4895241437960) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Johansen, Harry Smiths
Альбом (сингл)
David Johansen And The Harry Smiths
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Johansen, Harry Smiths - David Johansen And The Harry Smiths (4895241437960) - фото 1
  • David Johansen, Harry Smiths - David Johansen And The Harry Smiths (4895241437960) - фото 2
  • David Johansen, Harry Smiths - David Johansen And The Harry Smiths (4895241437960) - фото 3
  • David Johansen, Harry Smiths - David Johansen And The Harry Smiths (4895241437960) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
В наличии
Код товара: 755026
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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David Johansen, Harry Smiths - David Johansen And The Harry Smiths (4895241437960)
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241437960]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Johansen, Harry Smiths
Альбом (сингл)
David Johansen And The Harry Smiths
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
James Alley Blues, Darling, Do You Remember Me, Delia, Little Geneva, I Been To Memphis, Katie Mae, Old Dog Blue, Somebody Buy Me A Drink, Poor Boy Blues, Don't Start Me Talking, Oh Death
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара David Johansen, Harry Smiths - David Johansen And The Harry Smiths (4895241437960)

Выпущенный в 2000 году на известном лейбле Chesky Records, альбом "David Johansen And The Harry Smiths" — фолк-блюзовый проект легендарного бывшего вокалиста влиятельной группы New York Dolls — это уникальное произведение, родившееся на фолк-сцене, зародившейся в нью-йоркских клубах в конце 1990-х годов. Вдохновленный переизданием в 1997 году "Anthology Of American Folk Music", сборника кантри и блюзовых записей 1920-х и 1930-х годов, составленного музыковедом Гарри Эвереттом Смитом, Йохансен назвал свою группу "The Harry Smiths" и записывал и исполнял вживую песни из "Антологии" или произведения, вдохновленные ею. В состав группы «The Harry Smiths» входил давний соратник Йохансена Брайан Кунин на гитаре и мандолине, а также Ларри Зальцман, также на гитаре и банджо. Ритм-секция, в которую входили Кермит Дрисколл и Джои Барон, много лет играла с джазовым гитаристом Биллом Фризеллом. Со своим квартетом Дэвид Йохансен исследует истоки американской народной музыки, исполняя блюз таких композиторов, как Лайтнин Хопкинс, Сонни Бой Уильямсон и Миссисипи Джон Херт, а также интерпретируя такие песни, как «Poor Boy Blues» и «Oh Death», авторы которых сейчас в значительной степени неизвестны. Отличительный стиль Йохансена близок к оригиналам, но как аранжировщик он иногда заглядывает на территорию рока. И что особенно порадует аудиофилов: альбом, записанный в конце 1999 года в епископальной церкви Святого Петра в Нью-Йорке, звучит просто великолепно! «David Johansen And The Harry Smiths» — уникальная жемчужина в каталоге Chesky Records, и Evosound с гордостью представляет переиздание этого замечательного альбома: отпечатанного на 180-граммовом виниле (33 об/мин) с использованием превосходного по звучанию одноэтапного процесса, который блестяще демонстрирует известные методы продюсирования и записи Chesky. Тираж строго ограничен 2500 экземплярами!



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241437960]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Johansen, Harry Smiths
Альбом (сингл)
David Johansen And The Harry Smiths
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
James Alley Blues, Darling, Do You Remember Me, Delia, Little Geneva, I Been To Memphis, Katie Mae, Old Dog Blue, Somebody Buy Me A Drink, Poor Boy Blues, Don't Start Me Talking, Oh Death
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Германия
Описание
Выпущенный в 2000 году на известном лейбле Chesky Records, альбом "David Johansen And The Harry Smiths" — фолк-блюзовый проект легендарного бывшего вокалиста влиятельной группы New York Dolls — это уникальное произведение, родившееся на фолк-сцене, зародившейся в нью-йоркских клубах в конце 1990-х годов. Вдохновленный переизданием в 1997 году "Anthology Of American Folk Music", сборника кантри и блюзовых записей 1920-х и 1930-х годов, составленного музыковедом Гарри Эвереттом Смитом, Йохансен назвал свою группу "The Harry Smiths" и записывал и исполнял вживую песни из "Антологии" или произведения, вдохновленные ею. В состав группы «The Harry Smiths» входил давний соратник Йохансена Брайан Кунин на гитаре и мандолине, а также Ларри Зальцман, также на гитаре и банджо. Ритм-секция, в которую входили Кермит Дрисколл и Джои Барон, много лет играла с джазовым гитаристом Биллом Фризеллом. Со своим квартетом Дэвид Йохансен исследует истоки американской народной музыки, исполняя блюз таких композиторов, как Лайтнин Хопкинс, Сонни Бой Уильямсон и Миссисипи Джон Херт, а также интерпретируя такие песни, как «Poor Boy Blues» и «Oh Death», авторы которых сейчас в значительной степени неизвестны. Отличительный стиль Йохансена близок к оригиналам, но как аранжировщик он иногда заглядывает на территорию рока. И что особенно порадует аудиофилов: альбом, записанный в конце 1999 года в епископальной церкви Святого Петра в Нью-Йорке, звучит просто великолепно! «David Johansen And The Harry Smiths» — уникальная жемчужина в каталоге Chesky Records, и Evosound с гордостью представляет переиздание этого замечательного альбома: отпечатанного на 180-граммовом виниле (33 об/мин) с использованием превосходного по звучанию одноэтапного процесса, который блестяще демонстрирует известные методы продюсирования и записи Chesky. Тираж строго ограничен 2500 экземплярами!


Теги товара: Limited Edition
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David Johansen, Harry Smiths - David Johansen And The Harry Smiths (4895241437960) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5720 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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