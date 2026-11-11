David Johansen, Harry Smiths - David Johansen And The Harry Smiths (4895241437960)
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Характеристики
Описание товара David Johansen, Harry Smiths - David Johansen And The Harry Smiths (4895241437960)
Выпущенный в 2000 году на известном лейбле Chesky Records, альбом "David Johansen And The Harry Smiths" — фолк-блюзовый проект легендарного бывшего вокалиста влиятельной группы New York Dolls — это уникальное произведение, родившееся на фолк-сцене, зародившейся в нью-йоркских клубах в конце 1990-х годов. Вдохновленный переизданием в 1997 году "Anthology Of American Folk Music", сборника кантри и блюзовых записей 1920-х и 1930-х годов, составленного музыковедом Гарри Эвереттом Смитом, Йохансен назвал свою группу "The Harry Smiths" и записывал и исполнял вживую песни из "Антологии" или произведения, вдохновленные ею. В состав группы «The Harry Smiths» входил давний соратник Йохансена Брайан Кунин на гитаре и мандолине, а также Ларри Зальцман, также на гитаре и банджо. Ритм-секция, в которую входили Кермит Дрисколл и Джои Барон, много лет играла с джазовым гитаристом Биллом Фризеллом. Со своим квартетом Дэвид Йохансен исследует истоки американской народной музыки, исполняя блюз таких композиторов, как Лайтнин Хопкинс, Сонни Бой Уильямсон и Миссисипи Джон Херт, а также интерпретируя такие песни, как «Poor Boy Blues» и «Oh Death», авторы которых сейчас в значительной степени неизвестны. Отличительный стиль Йохансена близок к оригиналам, но как аранжировщик он иногда заглядывает на территорию рока. И что особенно порадует аудиофилов: альбом, записанный в конце 1999 года в епископальной церкви Святого Петра в Нью-Йорке, звучит просто великолепно! «David Johansen And The Harry Smiths» — уникальная жемчужина в каталоге Chesky Records, и Evosound с гордостью представляет переиздание этого замечательного альбома: отпечатанного на 180-граммовом виниле (33 об/мин) с использованием превосходного по звучанию одноэтапного процесса, который блестяще демонстрирует известные методы продюсирования и записи Chesky. Тираж строго ограничен 2500 экземплярами!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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