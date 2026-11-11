Julianna Barwick & Mary Lattimore - Tragic Magic (Green Vinyl) (3516628498411)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Julianna Barwick & Mary Lattimore
Альбом (сингл)
Tragic Magic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб.
В наличии
Код товара: 755018
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 130 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3516628498411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Julianna Barwick & Mary Lattimore
Альбом (сингл)
Tragic Magic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Perpetual Adoration, The Four Sleeping Princesses, Rachel's Song, Haze with no Haze, Temple of the Winds, Stardust, Melted Moon
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Julianna Barwick & Mary Lattimore - Tragic Magic (Green Vinyl) (3516628498411)
Tragic Magic — совместный альбом Julianna Barwick и Mary Lattimore, записанный в Philharmonie de Paris при участии коллекции исторических инструментов Mus?e de la Musique. В музыке сочетаются вокальные и электронные слои Barwick, арфа Lattimore и аналоговые синтезаторы. Альбом был создан за девять дней при участии продюсера Trevor Spencer.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) вини...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитКристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (460332037...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка В Лесу Blue Vinyl) (4680068805661)...
-
В наличииЦена 4 000 руб.1000 руб. в СплитGreen Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитAncient Infinity Orchestra - It's Always About Liberation (40625...
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитХой жив! (coloured)
-
В наличииЦена 4 010 руб. 4 693 руб.1003 руб. в СплитDeep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) винило...
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитThe Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537)...
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитBob Dylan - Tempest (0887254576013) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитFoo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитScorpions - Return To Forever (0888750591210) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитMiley Cyrus - Younger Now (0888751466418) виниловая пластинка
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3516628498411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Julianna Barwick & Mary Lattimore
Альбом (сингл)
Tragic Magic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Perpetual Adoration, The Four Sleeping Princesses, Rachel's Song, Haze with no Haze, Temple of the Winds, Stardust, Melted Moon
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Tragic Magic — совместный альбом Julianna Barwick и Mary Lattimore, записанный в Philharmonie de Paris при участии коллекции исторических инструментов Mus?e de la Musique. В музыке сочетаются вокальные и электронные слои Barwick, арфа Lattimore и аналоговые синтезаторы. Альбом был создан за девять дней при участии продюсера Trevor Spencer.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Julianna Barwick & Mary Lattimore - Tragic Magic (Green Vinyl) (3516628498411) – стоимость товара 4130 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Julianna Barwick & Mary Lattimore - Tragic Magic (Green Vinyl) (3516628498411)