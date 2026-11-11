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Julianna Barwick & Mary Lattimore - Tragic Magic (Green Vinyl) (3516628498411) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Julianna Barwick & Mary Lattimore - Tragic Magic (Green Vinyl) (3516628498411)

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Julianna Barwick &amp; Mary Lattimore - Tragic Magic (Green Vinyl) (3516628498411)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Julianna Barwick & Mary Lattimore
Альбом (сингл)
Tragic Magic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 
В наличии
Код товара: 755018
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Julianna Barwick & Mary Lattimore - Tragic Magic (Green Vinyl) (3516628498411)
4 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3516628498411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Julianna Barwick & Mary Lattimore
Альбом (сингл)
Tragic Magic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Perpetual Adoration, The Four Sleeping Princesses, Rachel's Song, Haze with no Haze, Temple of the Winds, Stardust, Melted Moon
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Julianna Barwick & Mary Lattimore - Tragic Magic (Green Vinyl) (3516628498411)

Tragic Magic — совместный альбом Julianna Barwick и Mary Lattimore, записанный в Philharmonie de Paris при участии коллекции исторических инструментов Mus?e de la Musique. В музыке сочетаются вокальные и электронные слои Barwick, арфа Lattimore и аналоговые синтезаторы. Альбом был создан за девять дней при участии продюсера Trevor Spencer.

Отзывы о товаре Julianna Barwick & Mary Lattimore - Tragic Magic (Green Vinyl) (3516628498411)




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3516628498411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Julianna Barwick & Mary Lattimore
Альбом (сингл)
Tragic Magic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Perpetual Adoration, The Four Sleeping Princesses, Rachel's Song, Haze with no Haze, Temple of the Winds, Stardust, Melted Moon
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Tragic Magic — совместный альбом Julianna Barwick и Mary Lattimore, записанный в Philharmonie de Paris при участии коллекции исторических инструментов Mus?e de la Musique. В музыке сочетаются вокальные и электронные слои Barwick, арфа Lattimore и аналоговые синтезаторы. Альбом был создан за девять дней при участии продюсера Trevor Spencer.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Julianna Barwick & Mary Lattimore - Tragic Magic (Green Vinyl) (3516628498411) – стоимость товара 4130 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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