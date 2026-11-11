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Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151)

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Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151) - фото 1
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151) - фото 2
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151) - фото 3
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151) - фото 4
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151) - фото 5
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151) - фото 6
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151) - фото 7
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151) - фото 8
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
V.I.R.U.S.
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151) - фото 1
  • Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151) - фото 2
  • Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151) - фото 3
  • Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151) - фото 4
  • Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151) - фото 5
  • Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151) - фото 6
  • Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151) - фото 7
  • Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151) - фото 8
  • Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 500 руб. 
В наличии
Код товара: 755015
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151)
27 500 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
9 LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[4251804155151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
V.I.R.U.S.
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Uoon I Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Uoon II, Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Duoon, Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Noon Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Trioon I, Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Trioon II, Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Landscape Skizze, Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Aurora, Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Morning, Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Logic Moon, Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Moon, Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Berlin, Alva Noto + Ryuichi Sakamoto–
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, кг.
2.9

Описание товара Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151)

V.I.R.U.S. — серия из пяти совместных альбомов Рюити Сакамото и Альвы Ното (Карстена Николаи), выпущенная в период с 2002 по 2011 год. Название серии образовано из первых букв названий альбомов: Vrioon, Insen, Revep, utp_ и Summvs. Проект стал результатом сотрудничества японского композитора и пианиста Рюити Сакамото и немецкого электронщика Альвы Ното, которые исследовали смешение электронных и акустических звуков, создавая медитативные композиции.

Отзывы о товаре Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151)




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Характеристики
Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
9 LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[4251804155151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
V.I.R.U.S.
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Uoon I Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Uoon II, Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Duoon, Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Noon Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Trioon I, Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Trioon II, Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Landscape Skizze, Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Aurora, Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Morning, Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Logic Moon, Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Moon, Alva Noto + Ryuichi Sakamoto– Berlin, Alva Noto + Ryuichi Sakamoto–
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Описание
V.I.R.U.S. — серия из пяти совместных альбомов Рюити Сакамото и Альвы Ното (Карстена Николаи), выпущенная в период с 2002 по 2011 год. Название серии образовано из первых букв названий альбомов: Vrioon, Insen, Revep, utp_ и Summvs. Проект стал результатом сотрудничества японского композитора и пианиста Рюити Сакамото и немецкого электронщика Альвы Ното, которые исследовали смешение электронных и акустических звуков, создавая медитативные композиции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - V.I.R.U.S. (Box) (4251804155151) - стоимость товара 27500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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