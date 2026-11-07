Монитор Samsung 27" S27HG300EI, 16:9, IPS, FHD, 1ms, 250cd, 200Hz, HDMI, DP
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 090 руб.
В наличии
Код товара: 754816
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 090 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
70х43х16
Вес, кг.
5.7
Описание товара Монитор Samsung 27" S27HG300EI, 16:9, IPS, FHD, 1ms, 250cd, 200Hz, HDMI, DP
Монитор Samsung 27" S27HG300EI, 16:9, IPS, FHD, 1ms, 250cd, 200Hz, HDMI, DP
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор Samsung 27" S27HG300EI, 16:9, IPS, FHD, 1ms, 250cd, 200Hz, HDMI, DP
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Samsung 27" S27HG300EI, 16:9, IPS, FHD, 1ms, 250cd, 200Hz, HDMI, DP - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 15090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Samsung 27" S27HG300EI, 16:9, IPS, FHD, 1ms, 250cd, 200Hz, HDMI, DP