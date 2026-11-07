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Монитор Philips 34" 34B2U5900C 1500R, 21:9, VA, 5K2K, 2ms, 450cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, HAS, SPK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Philips 34" 34B2U5900C 1500R, 21:9, VA, 5K2K, 2ms, 450cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, HAS, SPK

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 450 руб. 
В наличии
Код товара: 754814
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монитор Philips 34" 34B2U5900C 1500R, 21:9, VA, 5K2K, 2ms, 450cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, HAS, SPK
46 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Размеры в упаковке, см
98х52х19
Вес, кг.
16

Описание товара Монитор Philips 34" 34B2U5900C 1500R, 21:9, VA, 5K2K, 2ms, 450cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, HAS, SPK

Монитор Philips 34" 34B2U5900C 1500R, 21:9, VA, 5K2K, 2ms, 450cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, HAS, SPK

Отзывы о товаре Монитор Philips 34" 34B2U5900C 1500R, 21:9, VA, 5K2K, 2ms, 450cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, HAS, SPK




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Описание
Монитор Philips 34" 34B2U5900C 1500R, 21:9, VA, 5K2K, 2ms, 450cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, HAS, SPK
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Philips 34" 34B2U5900C 1500R, 21:9, VA, 5K2K, 2ms, 450cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, HAS, SPK - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 46450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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