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Монитор Philips 34" 34B2U3600C 1500R, 21:9, VA, UWQHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Philips 34" 34B2U3600C 1500R, 21:9, VA, UWQHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 430 руб. 
В наличии
Код товара: 754812
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монитор Philips 34" 34B2U3600C 1500R, 21:9, VA, UWQHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS
31 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Размеры в упаковке, см
93х52х18
Вес, кг.
14.6

Описание товара Монитор Philips 34" 34B2U3600C 1500R, 21:9, VA, UWQHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS

Монитор Philips 34" 34B2U3600C 1500R, 21:9, VA, UWQHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS

Отзывы о товаре Монитор Philips 34" 34B2U3600C 1500R, 21:9, VA, UWQHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Описание
Монитор Philips 34" 34B2U3600C 1500R, 21:9, VA, UWQHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Philips 34" 34B2U3600C 1500R, 21:9, VA, UWQHD, 4ms, 300cd, 120Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS - по цене 31430 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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