Монитор Philips 27" 27B2U3601, 16:9, IPS, QHD, 4ms, 350cd, 120Hz, HDMI, DP, DP Out, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 600 руб.
В наличии
Код товара: 754806
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
19 600 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
73х44х13
Вес, кг.
5
Описание товара Монитор Philips 27" 27B2U3601, 16:9, IPS, QHD, 4ms, 350cd, 120Hz, HDMI, DP, DP Out, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS
Монитор Philips 27" 27B2U3601, 16:9, IPS, QHD, 4ms, 350cd, 120Hz, HDMI, DP, DP Out, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор Philips 27" 27B2U3601, 16:9, IPS, QHD, 4ms, 350cd, 120Hz, HDMI, DP, DP Out, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Philips 27" 27B2U3601, 16:9, IPS, QHD, 4ms, 350cd, 120Hz, HDMI, DP, DP Out, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS - по цене 19600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Philips 27" 27B2U3601, 16:9, IPS, QHD, 4ms, 350cd, 120Hz, HDMI, DP, DP Out, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS