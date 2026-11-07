Монитор MSI 27" PRO MP273UP E6, 16:9, IPS, UHD, 4ms, 300cd, 60Hz, HDMI, DP, SPK, HAS
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 090 руб.
В наличии
Код товара: 754799
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
16 090 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
84х44х13
Вес, кг.
7.81
Описание товара Монитор MSI 27" PRO MP273UP E6, 16:9, IPS, UHD, 4ms, 300cd, 60Hz, HDMI, DP, SPK, HAS
Монитор MSI 27" PRO MP273UP E6, 16:9, IPS, UHD, 4ms, 300cd, 60Hz, HDMI, DP, SPK, HAS
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор MSI 27" PRO MP273UP E6, 16:9, IPS, UHD, 4ms, 300cd, 60Hz, HDMI, DP, SPK, HAS
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор MSI 27" PRO MP273UP E6, 16:9, IPS, UHD, 4ms, 300cd, 60Hz, HDMI, DP, SPK, HAS - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 16090 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор MSI 27" PRO MP273UP E6, 16:9, IPS, UHD, 4ms, 300cd, 60Hz, HDMI, DP, SPK, HAS