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Монитор LG 51,6" 52G930B-B 1000R, 21:9, VA, 5K2K, 1ms, 400cd, 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор LG 51,6" 52G930B-B 1000R, 21:9, VA, 5K2K, 1ms, 400cd, 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
124 530 руб. 
В наличии
Код товара: 754796
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монитор LG 51,6" 52G930B-B 1000R, 21:9, VA, 5K2K, 1ms, 400cd, 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS
124 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Размеры в упаковке, м
1.3х0.68х0.33
Вес, кг.
24.1

Описание товара Монитор LG 51,6" 52G930B-B 1000R, 21:9, VA, 5K2K, 1ms, 400cd, 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS

Монитор LG 51,6" 52G930B-B 1000R, 21:9, VA, 5K2K, 1ms, 400cd, 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS

Отзывы о товаре Монитор LG 51,6" 52G930B-B 1000R, 21:9, VA, 5K2K, 1ms, 400cd, 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS




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Характеристики
Бренд
LG
Описание
Монитор LG 51,6" 52G930B-B 1000R, 21:9, VA, 5K2K, 1ms, 400cd, 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор LG 51,6" 52G930B-B 1000R, 21:9, VA, 5K2K, 1ms, 400cd, 240Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS - этот товар вы можете купить по цене 124530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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