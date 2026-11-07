Top.Mail.Ru
Монитор Lenovo 27" T27UD-40, 16:9, IPS, UHD, 4ms, 350cd, 60Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Lenovo 27" T27UD-40, 16:9, IPS, UHD, 4ms, 350cd, 60Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 160 руб. 
В наличии
Код товара: 754790
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Lenovo 27" T27UD-40, 16:9, IPS, UHD, 4ms, 350cd, 60Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS
45 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Размеры в упаковке, см
58х42х14
Вес, кг.
9.1

Описание товара Монитор Lenovo 27" T27UD-40, 16:9, IPS, UHD, 4ms, 350cd, 60Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS

Монитор Lenovo 27" T27UD-40, 16:9, IPS, UHD, 4ms, 350cd, 60Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS

Отзывы о товаре Монитор Lenovo 27" T27UD-40, 16:9, IPS, UHD, 4ms, 350cd, 60Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Описание
Монитор Lenovo 27" T27UD-40, 16:9, IPS, UHD, 4ms, 350cd, 60Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Lenovo 27" T27UD-40, 16:9, IPS, UHD, 4ms, 350cd, 60Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, HAS - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 45160 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...