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Монитор Lenovo 27" P27q-40, 16:9, IPS, QHD, 6ms, 350cd, 120Hz, HDMI, DP, DP OUT,USB, HAS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Lenovo 27" P27q-40, 16:9, IPS, QHD, 6ms, 350cd, 120Hz, HDMI, DP, DP OUT,USB, HAS

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 840 руб. 
Начислим 478 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 754789
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монитор Lenovo 27" P27q-40, 16:9, IPS, QHD, 6ms, 350cd, 120Hz, HDMI, DP, DP OUT,USB, HAS
29 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
69х42х14
Вес, кг.
9.3

Описание товара Монитор Lenovo 27" P27q-40, 16:9, IPS, QHD, 6ms, 350cd, 120Hz, HDMI, DP, DP OUT,USB, HAS

Монитор Lenovo 27" P27q-40, 16:9, IPS, QHD, 6ms, 350cd, 120Hz, HDMI, DP, DP OUT,USB, HAS

Отзывы о товаре Монитор Lenovo 27" P27q-40, 16:9, IPS, QHD, 6ms, 350cd, 120Hz, HDMI, DP, DP OUT,USB, HAS




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Монитор
Описание
Монитор Lenovo 27" P27q-40, 16:9, IPS, QHD, 6ms, 350cd, 120Hz, HDMI, DP, DP OUT,USB, HAS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Lenovo 27" P27q-40, 16:9, IPS, QHD, 6ms, 350cd, 120Hz, HDMI, DP, DP OUT,USB, HAS - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 29840 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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