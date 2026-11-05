Моноблок MSI Pro AP242P 14M AIO 23.8" FHD(1920x1080)IPS AG Non-touch,Сore i5-14400 (2.5GHz), 8Gb DDR5(1x8Gb), 512Gb SSD m.2, Intel UHD, WiFi+BT, Camera, WirelessKB&mouse, NoOS, 1y war-ty, White (9S6-AE0622-1063)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 754731
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Характеристики
Вес, кг.
9.05
Описание товара Моноблок MSI Pro AP242P 14M AIO 23.8" FHD(1920x1080)IPS AG Non-touch,Сore i5-14400 (2.5GHz), 8Gb DDR5(1x8Gb), 512Gb SSD m.2, Intel UHD, WiFi+BT, Camera, WirelessKB&mouse, NoOS, 1y war-ty, White (9S6-AE0622-1063)
Моноблок MSI Pro AP242P 14M AIO 23.8" FHD(1920x1080)IPS AG Non-touch,Сore i5-14400 (2.5GHz), 8Gb DDR5(1x8Gb), 512Gb SSD m.2, Intel UHD, WiFi+BT, Camera, WirelessKB&mouse, NoOS, 1y war-ty, White (9S6-AE0622-1063)
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Моноблок MSI Pro AP242P 14M AIO 23.8" FHD(1920x1080)IPS AG Non-touch,Сore i5-14400 (2.5GHz), 8Gb DDR5(1x8Gb), 512Gb SSD m.2, Intel UHD, WiFi+BT, Camera, WirelessKB&mouse, NoOS, 1y war-ty, White (9S6-AE0622-1063)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Моноблок MSI Pro AP242P 14M AIO 23.8" FHD(1920x1080)IPS AG Non-touch,Сore i5-14400 (2.5GHz), 8Gb DDR5(1x8Gb), 512Gb SSD m.2, Intel UHD, WiFi+BT, Camera, WirelessKB&mouse, NoOS, 1y war-ty, White (9S6-AE0622-1063) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Моноблок MSI Pro AP242P 14M AIO 23.8" FHD(1920x1080)IPS AG Non-touch,Сore i5-14400 (2.5GHz), 8Gb DDR5(1x8Gb), 512Gb SSD m.2, Intel UHD, WiFi+BT, Camera, WirelessKB&mouse, NoOS, 1y war-ty, White (9S6-AE0622-1063)