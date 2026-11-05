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Моноблок MSI Pro AP242P 14M AiO 23,8" FHD(1920x1080)IPS AG Non-touch, Core i5-13500(2.5GHz), 8Gb(8*1) DDR5 SO-DIMM, 256GB SSD M.2, Intel Graphics,WiFi,BT,camera,WirelessKB&mouse Eng/Rus,noOS,1y w-ty,Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моноблок MSI Pro AP242P 14M AiO 23,8" FHD(1920x1080)IPS AG Non-touch, Core i5-13500(2.5GHz), 8Gb(8*1) DDR5 SO-DIMM, 256GB SSD M.2, Intel Graphics,WiFi,BT,camera,WirelessKB&mouse Eng/Rus,noOS,1y w-ty,Black

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 600 руб. 
В наличии
Код товара: 754729
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Моноблок MSI Pro AP242P 14M AiO 23,8" FHD(1920x1080)IPS AG Non-touch, Core i5-13500(2.5GHz), 8Gb(8*1) DDR5 SO-DIMM, 256GB SSD M.2, Intel Graphics,WiFi,BT,camera,WirelessKB&mouse Eng/Rus,noOS,1y w-ty,Black
74 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Вес, кг.
9.05

Описание товара Моноблок MSI Pro AP242P 14M AiO 23,8" FHD(1920x1080)IPS AG Non-touch, Core i5-13500(2.5GHz), 8Gb(8*1) DDR5 SO-DIMM, 256GB SSD M.2, Intel Graphics,WiFi,BT,camera,WirelessKB&mouse Eng/Rus,noOS,1y w-ty,Black

Моноблок MSI Pro AP242P 14M AiO 23,8" FHD(1920x1080)IPS AG Non-touch, Core i5-13500(2.5GHz), 8Gb(8*1) DDR5 SO-DIMM, 256GB SSD M.2, Intel Graphics,WiFi,BT,camera,WirelessKB&mouse Eng/Rus,noOS,1y w-ty,Black

Отзывы о товаре Моноблок MSI Pro AP242P 14M AiO 23,8" FHD(1920x1080)IPS AG Non-touch, Core i5-13500(2.5GHz), 8Gb(8*1) DDR5 SO-DIMM, 256GB SSD M.2, Intel Graphics,WiFi,BT,camera,WirelessKB&mouse Eng/Rus,noOS,1y w-ty,Black




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Моноблок MSI Pro AP242P 14M AiO 23,8" FHD(1920x1080)IPS AG Non-touch, Core i5-13500(2.5GHz), 8Gb(8*1) DDR5 SO-DIMM, 256GB SSD M.2, Intel Graphics,WiFi,BT,camera,WirelessKB&mouse Eng/Rus,noOS,1y w-ty,Black
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моноблок MSI Pro AP242P 14M AiO 23,8" FHD(1920x1080)IPS AG Non-touch, Core i5-13500(2.5GHz), 8Gb(8*1) DDR5 SO-DIMM, 256GB SSD M.2, Intel Graphics,WiFi,BT,camera,WirelessKB&mouse Eng/Rus,noOS,1y w-ty,Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 74600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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