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Моноблок MSI PRO AP242P 14M-685XRU 23.8"(1920x1082 (матовый) IPS)/Intel Core i5 14400(2.5Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics 730/Cam/BT/WiFi/-/war 1y/4.63kg/черный/noOS + Wireless KB+M (9S6-AE0621-847) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моноблок MSI PRO AP242P 14M-685XRU 23.8"(1920x1082 (матовый) IPS)/Intel Core i5 14400(2.5Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics 730/Cam/BT/WiFi/-/war 1y/4.63kg/черный/noOS + Wireless KB+M (9S6-AE0621-847)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 910 руб. 
В наличии
Код товара: 754728
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Моноблок MSI PRO AP242P 14M-685XRU 23.8"(1920x1082 (матовый) IPS)/Intel Core i5 14400(2.5Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics 730/Cam/BT/WiFi/-/war 1y/4.63kg/черный/noOS + Wireless KB+M (9S6-AE0621-847)
84 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Вес, кг.
10.5

Описание товара Моноблок MSI PRO AP242P 14M-685XRU 23.8"(1920x1082 (матовый) IPS)/Intel Core i5 14400(2.5Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics 730/Cam/BT/WiFi/-/war 1y/4.63kg/черный/noOS + Wireless KB+M (9S6-AE0621-847)

Моноблок MSI PRO AP242P 14M-685XRU 23.8"(1920x1082 (матовый) IPS)/Intel Core i5 14400(2.5Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics 730/Cam/BT/WiFi/-/war 1y/4.63kg/черный/noOS + Wireless KB+M (9S6-AE0621-847)

Отзывы о товаре Моноблок MSI PRO AP242P 14M-685XRU 23.8"(1920x1082 (матовый) IPS)/Intel Core i5 14400(2.5Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics 730/Cam/BT/WiFi/-/war 1y/4.63kg/черный/noOS + Wireless KB+M (9S6-AE0621-847)




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Моноблок MSI PRO AP242P 14M-685XRU 23.8"(1920x1082 (матовый) IPS)/Intel Core i5 14400(2.5Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics 730/Cam/BT/WiFi/-/war 1y/4.63kg/черный/noOS + Wireless KB+M (9S6-AE0621-847)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моноблок MSI PRO AP242P 14M-685XRU 23.8"(1920x1082 (матовый) IPS)/Intel Core i5 14400(2.5Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics 730/Cam/BT/WiFi/-/war 1y/4.63kg/черный/noOS + Wireless KB+M (9S6-AE0621-847) - стоимость товара 84910 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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