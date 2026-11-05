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Моноблок MSI Pro AP242P 14M-653RU, 23.8" Full HD i5 14400 (2.5) 16Gb SSD 512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam, 1920x1080, черный (9S6-AE0621-838) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моноблок MSI Pro AP242P 14M-653RU, 23.8" Full HD i5 14400 (2.5) 16Gb SSD 512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam, 1920x1080, черный (9S6-AE0621-838)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 810 руб. 
В наличии
Код товара: 754726
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Моноблок MSI Pro AP242P 14M-653RU, 23.8" Full HD i5 14400 (2.5) 16Gb SSD 512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam, 1920x1080, черный (9S6-AE0621-838)
109 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Вес, кг.
8

Описание товара Моноблок MSI Pro AP242P 14M-653RU, 23.8" Full HD i5 14400 (2.5) 16Gb SSD 512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam, 1920x1080, черный (9S6-AE0621-838)

Моноблок MSI Pro AP242P 14M-653RU, 23.8" Full HD i5 14400 (2.5) 16Gb SSD 512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam, 1920x1080, черный (9S6-AE0621-838)

Отзывы о товаре Моноблок MSI Pro AP242P 14M-653RU, 23.8" Full HD i5 14400 (2.5) 16Gb SSD 512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam, 1920x1080, черный (9S6-AE0621-838)




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Моноблок MSI Pro AP242P 14M-653RU, 23.8" Full HD i5 14400 (2.5) 16Gb SSD 512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam, 1920x1080, черный (9S6-AE0621-838)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моноблок MSI Pro AP242P 14M-653RU, 23.8" Full HD i5 14400 (2.5) 16Gb SSD 512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam, 1920x1080, черный (9S6-AE0621-838) – стоимость товара 109810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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