Моноблок MSI Modern AM273QP AI 1UM-441XRU 27" WQHD Core Ultra 5 125U (1.3) 16Gb SSD512Gb Arc graphics CR без ОС 2.5xGbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam белый 2560x1440
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
103 550 руб.
В наличии
Код товара: 754717
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
103 550 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
12.91
Описание товара Моноблок MSI Modern AM273QP AI 1UM-441XRU 27" WQHD Core Ultra 5 125U (1.3) 16Gb SSD512Gb Arc graphics CR без ОС 2.5xGbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam белый 2560x1440
Моноблок MSI Modern AM273QP AI 1UM-441XRU 27" WQHD Core Ultra 5 125U (1.3) 16Gb SSD512Gb Arc graphics CR без ОС 2.5xGbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam белый 2560x1440
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Моноблок MSI Modern AM273QP AI 1UM-441XRU 27" WQHD Core Ultra 5 125U (1.3) 16Gb SSD512Gb Arc graphics CR без ОС 2.5xGbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam белый 2560x1440
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Моноблок MSI Modern AM273QP AI 1UM-441XRU 27" WQHD Core Ultra 5 125U (1.3) 16Gb SSD512Gb Arc graphics CR без ОС 2.5xGbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam белый 2560x1440 - этот товар вы можете купить по цене 103550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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