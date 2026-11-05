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Моноблок MSI Modern AM273QP AI 1UM-094XRU 27" WQHD Core Ultra 7 155H (1.4) 32Gb SSD1Tb Graphics CR без ОС 2.5xGbitEth WiFi BT 150W клавиатура мышь Cam белый 2560x1440 (9S6-AF0112-293) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моноблок MSI Modern AM273QP AI 1UM-094XRU 27" WQHD Core Ultra 7 155H (1.4) 32Gb SSD1Tb Graphics CR без ОС 2.5xGbitEth WiFi BT 150W клавиатура мышь Cam белый 2560x1440 (9S6-AF0112-293)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
152 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 754716
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Характеристики

Бренд
MSI
Вес, кг.
12.18

Описание товара Моноблок MSI Modern AM273QP AI 1UM-094XRU 27" WQHD Core Ultra 7 155H (1.4) 32Gb SSD1Tb Graphics CR без ОС 2.5xGbitEth WiFi BT 150W клавиатура мышь Cam белый 2560x1440 (9S6-AF0112-293)

Моноблок MSI Modern AM273QP AI 1UM-094XRU 27" WQHD Core Ultra 7 155H (1.4) 32Gb SSD1Tb Graphics CR без ОС 2.5xGbitEth WiFi BT 150W клавиатура мышь Cam белый 2560x1440 (9S6-AF0112-293)

Отзывы о товаре Моноблок MSI Modern AM273QP AI 1UM-094XRU 27" WQHD Core Ultra 7 155H (1.4) 32Gb SSD1Tb Graphics CR без ОС 2.5xGbitEth WiFi BT 150W клавиатура мышь Cam белый 2560x1440 (9S6-AF0112-293)




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Моноблок MSI Modern AM273QP AI 1UM-094XRU 27" WQHD Core Ultra 7 155H (1.4) 32Gb SSD1Tb Graphics CR без ОС 2.5xGbitEth WiFi BT 150W клавиатура мышь Cam белый 2560x1440 (9S6-AF0112-293)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моноблок MSI Modern AM273QP AI 1UM-094XRU 27" WQHD Core Ultra 7 155H (1.4) 32Gb SSD1Tb Graphics CR без ОС 2.5xGbitEth WiFi BT 150W клавиатура мышь Cam белый 2560x1440 (9S6-AF0112-293) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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