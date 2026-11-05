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Моноблок MSI Modern AM272P 1M AiO 27" FHD (1920x1080)IPS AG Non-touch, Core i7-150U (1.8GHz), 16Gb DDR5(2x8GB),512Gb SSD M.2,Intel UHD,WiFi,BT,camera,WirelessKB&mouse Eng/Rus,NoOS,1y w-ty,черный (9S6-AF8231-1026) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моноблок MSI Modern AM272P 1M AiO 27" FHD (1920x1080)IPS AG Non-touch, Core i7-150U (1.8GHz), 16Gb DDR5(2x8GB),512Gb SSD M.2,Intel UHD,WiFi,BT,camera,WirelessKB&mouse Eng/Rus,NoOS,1y w-ty,черный (9S6-AF8231-1026)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 060 руб. 
В наличии
Код товара: 754715
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Моноблок MSI Modern AM272P 1M AiO 27" FHD (1920x1080)IPS AG Non-touch, Core i7-150U (1.8GHz), 16Gb DDR5(2x8GB),512Gb SSD M.2,Intel UHD,WiFi,BT,camera,WirelessKB&mouse Eng/Rus,NoOS,1y w-ty,черный (9S6-AF8231-1026)
109 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Вес, кг.
12

Описание товара Моноблок MSI Modern AM272P 1M AiO 27" FHD (1920x1080)IPS AG Non-touch, Core i7-150U (1.8GHz), 16Gb DDR5(2x8GB),512Gb SSD M.2,Intel UHD,WiFi,BT,camera,WirelessKB&mouse Eng/Rus,NoOS,1y w-ty,черный (9S6-AF8231-1026)

Моноблок MSI Modern AM272P 1M AiO 27" FHD (1920x1080)IPS AG Non-touch, Core i7-150U (1.8GHz), 16Gb DDR5(2x8GB),512Gb SSD M.2,Intel UHD,WiFi,BT,camera,WirelessKB&mouse Eng/Rus,NoOS,1y w-ty,черный (9S6-AF8231-1026)

Отзывы о товаре Моноблок MSI Modern AM272P 1M AiO 27" FHD (1920x1080)IPS AG Non-touch, Core i7-150U (1.8GHz), 16Gb DDR5(2x8GB),512Gb SSD M.2,Intel UHD,WiFi,BT,camera,WirelessKB&mouse Eng/Rus,NoOS,1y w-ty,черный (9S6-AF8231-1026)




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Моноблок MSI Modern AM272P 1M AiO 27" FHD (1920x1080)IPS AG Non-touch, Core i7-150U (1.8GHz), 16Gb DDR5(2x8GB),512Gb SSD M.2,Intel UHD,WiFi,BT,camera,WirelessKB&mouse Eng/Rus,NoOS,1y w-ty,черный (9S6-AF8231-1026)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моноблок MSI Modern AM272P 1M AiO 27" FHD (1920x1080)IPS AG Non-touch, Core i7-150U (1.8GHz), 16Gb DDR5(2x8GB),512Gb SSD M.2,Intel UHD,WiFi,BT,camera,WirelessKB&mouse Eng/Rus,NoOS,1y w-ty,черный (9S6-AF8231-1026) - стоимость товара 109060 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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