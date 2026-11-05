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Моноблок MSI Modern AM242P 1M-2434XRU 23.8"(1920x1080 IPS)/Intel Core 3 100U(1.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel® Graphics/Cam/BT/WiFi/war 1y/4.65kg/Black/noOS + Wireless KB+M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моноблок MSI Modern AM242P 1M-2434XRU 23.8"(1920x1080 IPS)/Intel Core 3 100U(1.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel® Graphics/Cam/BT/WiFi/war 1y/4.65kg/Black/noOS + Wireless KB+M

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 230 руб. 
В наличии
Код товара: 754696
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Моноблок MSI Modern AM242P 1M-2434XRU 23.8"(1920x1080 IPS)/Intel Core 3 100U(1.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel® Graphics/Cam/BT/WiFi/war 1y/4.65kg/Black/noOS + Wireless KB+M
87 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Вес, кг.
10.3

Описание товара Моноблок MSI Modern AM242P 1M-2434XRU 23.8"(1920x1080 IPS)/Intel Core 3 100U(1.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel® Graphics/Cam/BT/WiFi/war 1y/4.65kg/Black/noOS + Wireless KB+M

Моноблок MSI Modern AM242P 1M-2434XRU 23.8"(1920x1080 IPS)/Intel Core 3 100U(1.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel® Graphics/Cam/BT/WiFi/war 1y/4.65kg/Black/noOS + Wireless KB+M

Отзывы о товаре Моноблок MSI Modern AM242P 1M-2434XRU 23.8"(1920x1080 IPS)/Intel Core 3 100U(1.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel® Graphics/Cam/BT/WiFi/war 1y/4.65kg/Black/noOS + Wireless KB+M




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Моноблок MSI Modern AM242P 1M-2434XRU 23.8"(1920x1080 IPS)/Intel Core 3 100U(1.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel® Graphics/Cam/BT/WiFi/war 1y/4.65kg/Black/noOS + Wireless KB+M
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моноблок MSI Modern AM242P 1M-2434XRU 23.8"(1920x1080 IPS)/Intel Core 3 100U(1.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel® Graphics/Cam/BT/WiFi/war 1y/4.65kg/Black/noOS + Wireless KB+M - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 87230 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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