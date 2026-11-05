Top.Mail.Ru
Моноблок HP EliteOne 870 G9 All-in-One Touch 27" IPS QHD(2560x1440)Core i7-14700,16Gb,512Gb,No kbd/mouse,WiFi,BT,Height Adjust Stand,5MP,Win11Pro,1Wty купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Моноблок HP EliteOne 870 G9 All-in-One Touch 27" IPS QHD(2560x1440)Core i7-14700,16Gb,512Gb,No kbd/mouse,WiFi,BT,Height Adjust Stand,5MP,Win11Pro,1Wty

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
187 900 руб. 
В наличии
Код товара: 754689
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Моноблок HP EliteOne 870 G9 All-in-One Touch 27" IPS QHD(2560x1440)Core i7-14700,16Gb,512Gb,No kbd/mouse,WiFi,BT,Height Adjust Stand,5MP,Win11Pro,1Wty
187 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Вес, кг.
15

Описание товара Моноблок HP EliteOne 870 G9 All-in-One Touch 27" IPS QHD(2560x1440)Core i7-14700,16Gb,512Gb,No kbd/mouse,WiFi,BT,Height Adjust Stand,5MP,Win11Pro,1Wty

Моноблок HP EliteOne 870 G9 All-in-One Touch 27" IPS QHD(2560x1440)Core i7-14700,16Gb,512Gb,No kbd/mouse,WiFi,BT,Height Adjust Stand,5MP,Win11Pro,1Wty

Отзывы о товаре Моноблок HP EliteOne 870 G9 All-in-One Touch 27" IPS QHD(2560x1440)Core i7-14700,16Gb,512Gb,No kbd/mouse,WiFi,BT,Height Adjust Stand,5MP,Win11Pro,1Wty




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Описание
Моноблок HP EliteOne 870 G9 All-in-One Touch 27" IPS QHD(2560x1440)Core i7-14700,16Gb,512Gb,No kbd/mouse,WiFi,BT,Height Adjust Stand,5MP,Win11Pro,1Wty
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моноблок HP EliteOne 870 G9 All-in-One Touch 27" IPS QHD(2560x1440)Core i7-14700,16Gb,512Gb,No kbd/mouse,WiFi,BT,Height Adjust Stand,5MP,Win11Pro,1Wty - стоимость товара 187900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...