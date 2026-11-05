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Моноблок Digma Pro Unity 23.8" Full HD i5 1235U (1.3) 16Gb SSD 512Gb Iris Xe Windows 11 Professional GbitEth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam серый/черный 1920x1080 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моноблок Digma Pro Unity 23.8" Full HD i5 1235U (1.3) 16Gb SSD 512Gb Iris Xe Windows 11 Professional GbitEth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam серый/черный 1920x1080

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 850 руб. 
В наличии
Код товара: 754684
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Моноблок Digma Pro Unity 23.8" Full HD i5 1235U (1.3) 16Gb SSD 512Gb Iris Xe Windows 11 Professional GbitEth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam серый/черный 1920x1080
59 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Вес, кг.
9.75

Описание товара Моноблок Digma Pro Unity 23.8" Full HD i5 1235U (1.3) 16Gb SSD 512Gb Iris Xe Windows 11 Professional GbitEth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam серый/черный 1920x1080

Моноблок Digma Pro Unity 23.8" Full HD i5 1235U (1.3) 16Gb SSD 512Gb Iris Xe Windows 11 Professional GbitEth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam серый/черный 1920x1080

Отзывы о товаре Моноблок Digma Pro Unity 23.8" Full HD i5 1235U (1.3) 16Gb SSD 512Gb Iris Xe Windows 11 Professional GbitEth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam серый/черный 1920x1080




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Характеристики
Бренд
Digma
Описание
Моноблок Digma Pro Unity 23.8" Full HD i5 1235U (1.3) 16Gb SSD 512Gb Iris Xe Windows 11 Professional GbitEth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam серый/черный 1920x1080
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моноблок Digma Pro Unity 23.8" Full HD i5 1235U (1.3) 16Gb SSD 512Gb Iris Xe Windows 11 Professional GbitEth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam серый/черный 1920x1080 - стоимость товара 59850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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