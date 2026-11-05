Моноблок Dell Pro 24 Plus QB24250 23.8" Full HD Core Ultra 7 265 (2.4) 32Gb SSD1Tb RX 6500 4Gb CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT мышь Cam серебристый 1920x1080
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
195 980 руб.
В наличии
Код товара: 754675
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
195 980 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
13
Описание товара Моноблок Dell Pro 24 Plus QB24250 23.8" Full HD Core Ultra 7 265 (2.4) 32Gb SSD1Tb RX 6500 4Gb CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT мышь Cam серебристый 1920x1080
Моноблок Dell Pro 24 Plus QB24250 23.8" Full HD Core Ultra 7 265 (2.4) 32Gb SSD1Tb RX 6500 4Gb CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT мышь Cam серебристый 1920x1080
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Моноблок Dell Pro 24 Plus QB24250 23.8" Full HD Core Ultra 7 265 (2.4) 32Gb SSD1Tb RX 6500 4Gb CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT мышь Cam серебристый 1920x1080
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Моноблок Dell Pro 24 Plus QB24250 23.8" Full HD Core Ultra 7 265 (2.4) 32Gb SSD1Tb RX 6500 4Gb CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT мышь Cam серебристый 1920x1080 - по цене 195980 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Моноблок Dell Pro 24 Plus QB24250 23.8" Full HD Core Ultra 7 265 (2.4) 32Gb SSD1Tb RX 6500 4Gb CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT мышь Cam серебристый 1920x1080