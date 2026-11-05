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Моноблок Dell Pro 24 Plus QB24250 23.8" Full HD Core Ultra 7 265 (2.4) 32Gb SSD1Tb RX 6500 4Gb CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT мышь Cam серебристый 1920x1080 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моноблок Dell Pro 24 Plus QB24250 23.8" Full HD Core Ultra 7 265 (2.4) 32Gb SSD1Tb RX 6500 4Gb CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT мышь Cam серебристый 1920x1080

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
195 980 руб. 
В наличии
Код товара: 754675
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Моноблок Dell Pro 24 Plus QB24250 23.8" Full HD Core Ultra 7 265 (2.4) 32Gb SSD1Tb RX 6500 4Gb CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT мышь Cam серебристый 1920x1080
195 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DELL
Вес, кг.
13

Описание товара Моноблок Dell Pro 24 Plus QB24250 23.8" Full HD Core Ultra 7 265 (2.4) 32Gb SSD1Tb RX 6500 4Gb CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT мышь Cam серебристый 1920x1080

Моноблок Dell Pro 24 Plus QB24250 23.8" Full HD Core Ultra 7 265 (2.4) 32Gb SSD1Tb RX 6500 4Gb CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT мышь Cam серебристый 1920x1080

Отзывы о товаре Моноблок Dell Pro 24 Plus QB24250 23.8" Full HD Core Ultra 7 265 (2.4) 32Gb SSD1Tb RX 6500 4Gb CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT мышь Cam серебристый 1920x1080




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Характеристики
Бренд
DELL
Описание
Моноблок Dell Pro 24 Plus QB24250 23.8" Full HD Core Ultra 7 265 (2.4) 32Gb SSD1Tb RX 6500 4Gb CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT мышь Cam серебристый 1920x1080
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моноблок Dell Pro 24 Plus QB24250 23.8" Full HD Core Ultra 7 265 (2.4) 32Gb SSD1Tb RX 6500 4Gb CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT мышь Cam серебристый 1920x1080 - по цене 195980 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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