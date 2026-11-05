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Моноблок Apple iMac A3137 24" 4.5K M4 10 core (4) 16Gb SSD256Gb 10 core GPU macOS WiFi BT 143W клавиатура мышь Cam серебристый 4480x2520 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моноблок Apple iMac A3137 24" 4.5K M4 10 core (4) 16Gb SSD256Gb 10 core GPU macOS WiFi BT 143W клавиатура мышь Cam серебристый 4480x2520

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
181 040 руб. 
В наличии
Код товара: 754663
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Моноблок Apple iMac A3137 24" 4.5K M4 10 core (4) 16Gb SSD256Gb 10 core GPU macOS WiFi BT 143W клавиатура мышь Cam серебристый 4480x2520
181 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Вес, кг.
9.5

Описание товара Моноблок Apple iMac A3137 24" 4.5K M4 10 core (4) 16Gb SSD256Gb 10 core GPU macOS WiFi BT 143W клавиатура мышь Cam серебристый 4480x2520

Моноблок Apple iMac A3137 24" 4.5K M4 10 core (4) 16Gb SSD256Gb 10 core GPU macOS WiFi BT 143W клавиатура мышь Cam серебристый 4480x2520

Отзывы о товаре Моноблок Apple iMac A3137 24" 4.5K M4 10 core (4) 16Gb SSD256Gb 10 core GPU macOS WiFi BT 143W клавиатура мышь Cam серебристый 4480x2520




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Характеристики
Бренд
Apple
Описание
Моноблок Apple iMac A3137 24" 4.5K M4 10 core (4) 16Gb SSD256Gb 10 core GPU macOS WiFi BT 143W клавиатура мышь Cam серебристый 4480x2520
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моноблок Apple iMac A3137 24" 4.5K M4 10 core (4) 16Gb SSD256Gb 10 core GPU macOS WiFi BT 143W клавиатура мышь Cam серебристый 4480x2520 - этот товар вы можете купить по цене 181040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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