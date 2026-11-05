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Моноблок AOPEN WA243 Intel Core i5-1235U/16Gb/SSD512Gb/23.8"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Black (ZD.D01CF.007) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моноблок AOPEN WA243 Intel Core i5-1235U/16Gb/SSD512Gb/23.8"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Black (ZD.D01CF.007)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 820 руб. 
Начислим 1006 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 754660
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Моноблок AOPEN WA243 Intel Core i5-1235U/16Gb/SSD512Gb/23.8"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Black (ZD.D01CF.007)
62 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Aopen
Вес, кг.
9.05

Описание товара Моноблок AOPEN WA243 Intel Core i5-1235U/16Gb/SSD512Gb/23.8"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Black (ZD.D01CF.007)

Моноблок AOPEN WA243 Intel Core i5-1235U/16Gb/SSD512Gb/23.8"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Black (ZD.D01CF.007)

Отзывы о товаре Моноблок AOPEN WA243 Intel Core i5-1235U/16Gb/SSD512Gb/23.8"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Black (ZD.D01CF.007)




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Характеристики
Бренд
Aopen
Описание
Моноблок AOPEN WA243 Intel Core i5-1235U/16Gb/SSD512Gb/23.8"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Black (ZD.D01CF.007)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моноблок AOPEN WA243 Intel Core i5-1235U/16Gb/SSD512Gb/23.8"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Black (ZD.D01CF.007) - по цене 62820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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