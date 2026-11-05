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Моноблок Acer Aspire C24-2G 23.8" Full HD Core Ultra 5 125U (1.3) 16Gb SSD512Gb Graphics Eshell GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моноблок Acer Aspire C24-2G 23.8" Full HD Core Ultra 5 125U (1.3) 16Gb SSD512Gb Graphics Eshell GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 200 руб. 
В наличии
Код товара: 754654
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Моноблок Acer Aspire C24-2G 23.8" Full HD Core Ultra 5 125U (1.3) 16Gb SSD512Gb Graphics Eshell GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080
82 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Вес, кг.
6.5

Описание товара Моноблок Acer Aspire C24-2G 23.8" Full HD Core Ultra 5 125U (1.3) 16Gb SSD512Gb Graphics Eshell GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080

Моноблок Acer Aspire C24-2G 23.8" Full HD Core Ultra 5 125U (1.3) 16Gb SSD512Gb Graphics Eshell GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080

Отзывы о товаре Моноблок Acer Aspire C24-2G 23.8" Full HD Core Ultra 5 125U (1.3) 16Gb SSD512Gb Graphics Eshell GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080




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Характеристики
Бренд
Acer
Описание
Моноблок Acer Aspire C24-2G 23.8" Full HD Core Ultra 5 125U (1.3) 16Gb SSD512Gb Graphics Eshell GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моноблок Acer Aspire C24-2G 23.8" Full HD Core Ultra 5 125U (1.3) 16Gb SSD512Gb Graphics Eshell GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080 - по цене 82200 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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