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Уцененный товар Жесткий диск HDD Seagate 20TB (ST20000NM007D) хорошее состояние купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Уцененный товар Жесткий диск HDD Seagate 20TB (ST20000NM007D) хорошее состояние , 754653

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
97 980 руб.  122 480 руб. 
Начислим 9798 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 754653
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск HDD Seagate 20TB (ST20000NM007D) хорошее состояние
97 980 руб. -20%
122 480 руб.
  • Гарантия производителя: 2 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
670

Описание товара Уцененный товар Жесткий диск HDD Seagate 20TB (ST20000NM007D) хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: жесткий диск Причина уценки : вмятины на корпусе , проверен на стенде

Отзывы о товаре Уцененный товар Жесткий диск HDD Seagate 20TB (ST20000NM007D) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: жесткий диск Причина уценки : вмятины на корпусе , проверен на стенде
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Жесткий диск HDD Seagate 20TB (ST20000NM007D) хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 97980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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