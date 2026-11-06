Уцененный товар Жесткий диск HDD Seagate 20TB (ST20000NM007D) хорошее состояние , 754653
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%97 980 руб. 122 480 руб.
В наличии
Код товара: 754653
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
97 980 руб. -20%
122 480 руб.
- Гарантия производителя: 2 месяца
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
670
Описание товара Уцененный товар Жесткий диск HDD Seagate 20TB (ST20000NM007D) хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: жесткий диск Причина уценки : вмятины на корпусе , проверен на стенде
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Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: жесткий диск Причина уценки : вмятины на корпусе , проверен на стенде
Уцененный товар Жесткий диск HDD Seagate 20TB (ST20000NM007D) хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 97980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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