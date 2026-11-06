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Уцененный товар Процессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 754652
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Уцененный товар Процессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM хорошее состояние , 754652

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Процессор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
12 180 руб.  13 530 руб. 
Начислим 195 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 754652
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM хорошее состояние
12 180 руб. -10%
13 530 руб.
  • Гарантия производителя: 2 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Размеры в упаковке, см
6х6х3
Вес, г.
40

Описание товара Уцененный товар Процессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: процессор Причина уценки : потертости, следы установки ( проверен на стенде )

Отзывы о товаре Уцененный товар Процессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: процессор Причина уценки : потертости, следы установки ( проверен на стенде )
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Уцененный товар Процессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM хорошее состояние - по цене 12180 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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