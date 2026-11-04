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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H /16Gb /512Gb/ LTE/ Win11Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H /16Gb /512Gb/ LTE/ Win11Pro

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
137 310 руб. 
Начислим 2197 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 754618
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H /16Gb /512Gb/ LTE/ Win11Pro
137 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H /16Gb /512Gb/ LTE/ Win11Pro

Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H /16Gb /512Gb/ LTE/ Win11Pro

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H /16Gb /512Gb/ LTE/ Win11Pro




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Описание
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H /16Gb /512Gb/ LTE/ Win11Pro
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H /16Gb /512Gb/ LTE/ Win11Pro - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 137310 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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