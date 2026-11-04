Top.Mail.Ru
Ноутбук NITRO V 16S ANV16S-71-97BE 16" WQXGA IPS 180HZ Core9 -270H 16GB/1TB RTX5070 8Gb DOS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук NITRO V 16S ANV16S-71-97BE 16" WQXGA IPS 180HZ Core9 -270H 16GB/1TB RTX5070 8Gb DOS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
182 320 руб. 
Начислим 2918 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 754616
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук NITRO V 16S ANV16S-71-97BE 16" WQXGA IPS 180HZ Core9 -270H 16GB/1TB RTX5070 8Gb DOS
182 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Вес, кг.
3.55

Описание товара Ноутбук NITRO V 16S ANV16S-71-97BE 16" WQXGA IPS 180HZ Core9 -270H 16GB/1TB RTX5070 8Gb DOS

Ноутбук NITRO V 16S ANV16S-71-97BE 16" WQXGA IPS 180HZ Core9 -270H 16GB/1TB RTX5070 8Gb DOS

Отзывы о товаре Ноутбук NITRO V 16S ANV16S-71-97BE 16" WQXGA IPS 180HZ Core9 -270H 16GB/1TB RTX5070 8Gb DOS




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Описание
Ноутбук NITRO V 16S ANV16S-71-97BE 16" WQXGA IPS 180HZ Core9 -270H 16GB/1TB RTX5070 8Gb DOS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук NITRO V 16S ANV16S-71-97BE 16" WQXGA IPS 180HZ Core9 -270H 16GB/1TB RTX5070 8Gb DOS - данный товар вы можете купить по цене 182320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...