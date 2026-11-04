Внешний SSD A-Data 512 GB SD620 синий, 2.5", USB 3.1
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 620 руб.
В наличии
Код товара: 754571
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 620 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Внешний SSD A-Data 512 GB SD620 синий, 2.5", USB 3.1
Внешний SSD A-Data 512 GB SD620 синий, 2.5", USB 3.1
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 280 руб.1820 руб. в СплитВнешний SSD Netac 480Gb Z6S (NT01Z6S-480G-32SL)
-
В наличииЦена 7 360 руб.1840 руб. в СплитВнешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK)
-
В наличииЦена 7 380 руб.1845 руб. в СплитВнешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK)
-
В наличииЦена 7 570 руб.1893 руб. в СплитВнешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK)
-
В наличииЦена 8 020 руб.2005 руб. в СплитВнешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBL) USB 3.1
-
В наличииЦена 8 210 руб.2053 руб. в СплитВнешний SSD Netac ZX10 500GB USB 3.2 (NT01ZX10-500G-32BK)
-
В наличииЦена 8 270 руб.2068 руб. в СплитВнешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK]
-
В наличииЦена 8 290 руб.2073 руб. в СплитВнешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL)
-
В наличииЦена 8 330 руб.2083 руб. в СплитВнешний HDD ADATA HD330 1TB синий (AHD330-1TU31-CBL)
-
В наличииЦена 8 360 руб.2090 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HV620S 1Tb темно-синий (AHV620S-1TU31-CBL)
-
В наличииЦена 8 380 руб.2095 руб. в СплитВнешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBK) USB 3.1
-
В наличииЦена 8 450 руб.2113 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 1Tb Blue (AHD650-1TU3...
Внешний SSD A-Data 512 GB SD620 синий, 2.5", USB 3.1
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Внешний SSD A-Data 512 GB SD620 синий, 2.5", USB 3.1 - стоимость товара 7620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний SSD A-Data 512 GB SD620 синий, 2.5", USB 3.1