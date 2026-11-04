Внешний HDD Siliсon Power 4 TB A62 Armor, чёрный/красный, 2.5", USB 3.2
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 940 руб.
В наличии
Код товара: 754562
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 940 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Внешний HDD Siliсon Power 4 TB A62 Armor, чёрный/красный, 2.5", USB 3.2
Внешний HDD Siliсon Power 4 TB A62 Armor, чёрный/красный, 2.5", USB 3.2
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Внешний HDD Siliсon Power 4 TB A62 Armor, чёрный/красный, 2.5", USB 3.2
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Внешний HDD Siliсon Power 4 TB A62 Armor, чёрный/красный, 2.5", USB 3.2 - купить по цене 13940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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