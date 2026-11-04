Top.Mail.Ru
Карта памяти MicroSDXC 512GB Smart Buy Сlass 10 Ultra UHS-I U3 V30 A2 (150/165 Mb/s) без адаптера купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Карта памяти MicroSDXC 512GB Smart Buy Сlass 10 Ultra UHS-I U3 V30 A2 (150/165 Mb/s) без адаптера

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 520 руб. 
В наличии
Код товара: 754552
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Карта памяти MicroSDXC 512GB Smart Buy Сlass 10 Ultra UHS-I U3 V30 A2 (150/165 Mb/s) без адаптера
8 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Вес, г.
5

Описание товара Карта памяти MicroSDXC 512GB Smart Buy Сlass 10 Ultra UHS-I U3 V30 A2 (150/165 Mb/s) без адаптера

Карта памяти MicroSDXC 512GB Smart Buy Сlass 10 Ultra UHS-I U3 V30 A2 (150/165 Mb/s) без адаптера

Отзывы о товаре Карта памяти MicroSDXC 512GB Smart Buy Сlass 10 Ultra UHS-I U3 V30 A2 (150/165 Mb/s) без адаптера




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SmartBuy
Описание
Карта памяти MicroSDXC 512GB Smart Buy Сlass 10 Ultra UHS-I U3 V30 A2 (150/165 Mb/s) без адаптера
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти MicroSDXC 512GB Smart Buy Сlass 10 Ultra UHS-I U3 V30 A2 (150/165 Mb/s) без адаптера - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8520 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...