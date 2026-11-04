Карта памяти MicroSDXC 512GB Samsung Class 10 T9 A2 V30 U3 UHS-I (R/W 200 MB/s) без адаптера
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 620 руб.
В наличии
Код товара: 754551
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 620 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Карта памяти MicroSDXC 512GB Samsung Class 10 T9 A2 V30 U3 UHS-I (R/W 200 MB/s) без адаптера
Карта памяти MicroSDXC 512GB Samsung Class 10 T9 A2 V30 U3 UHS-I (R/W 200 MB/s) без адаптера
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Карта памяти MicroSDXC 512GB Samsung Class 10 T9 A2 V30 U3 UHS-I (R/W 200 MB/s) без адаптера
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти MicroSDXC 512GB Samsung Class 10 T9 A2 V30 U3 UHS-I (R/W 200 MB/s) без адаптера – стоимость товара 18620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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