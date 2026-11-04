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Карта памяти MicroSD 128GB Netac P500 Ultra Class 10 A1 U1 V10 без адаптера купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти MicroSD 128GB Netac P500 Ultra Class 10 A1 U1 V10 без адаптера

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 
В наличии
Код товара: 754544
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Карта памяти MicroSD 128GB Netac P500 Ultra Class 10 A1 U1 V10 без адаптера
2 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Вес, г.
5

Описание товара Карта памяти MicroSD 128GB Netac P500 Ultra Class 10 A1 U1 V10 без адаптера

Карта памяти MicroSD 128GB Netac P500 Ultra Class 10 A1 U1 V10 без адаптера

Отзывы о товаре Карта памяти MicroSD 128GB Netac P500 Ultra Class 10 A1 U1 V10 без адаптера




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Характеристики
Бренд
NETAC
Описание
Карта памяти MicroSD 128GB Netac P500 Ultra Class 10 A1 U1 V10 без адаптера
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти MicroSD 128GB Netac P500 Ultra Class 10 A1 U1 V10 без адаптера - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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