Карта памяти MicroSD 64GB Kingston Class 10 Canvas Go Plus A2 U3 V30 (200 Mb/s) без адаптера
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб.
В наличии
Код товара: 754543
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 800 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Карта памяти MicroSD 64GB Kingston Class 10 Canvas Go Plus A2 U3 V30 (200 Mb/s) без адаптера
Карта памяти MicroSD 64GB Kingston Class 10 Canvas Go Plus A2 U3 V30 (200 Mb/s) без адаптера
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Карта памяти MicroSD 64GB Kingston Class 10 Canvas Go Plus A2 U3 V30 (200 Mb/s) без адаптера
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти MicroSD 64GB Kingston Class 10 Canvas Go Plus A2 U3 V30 (200 Mb/s) без адаптера - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2800 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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