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Флешка USB 3.2 256GB Netac US5 (Флешка USB 3.0/3.2 + Type C) чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка USB 3.2 256GB Netac US5 (Флешка USB 3.0/3.2 + Type C) чёрный

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
В наличии
Код товара: 754529
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка USB 3.2 256GB Netac US5 (Флешка USB 3.0/3.2 + Type C) чёрный
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Вес, г.
5

Описание товара Флешка USB 3.2 256GB Netac US5 (Флешка USB 3.0/3.2 + Type C) чёрный

Флешка USB 3.2 256GB Netac US5 (Флешка USB 3.0/3.2 + Type C) чёрный

Отзывы о товаре Флешка USB 3.2 256GB Netac US5 (Флешка USB 3.0/3.2 + Type C) чёрный




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Характеристики
Бренд
NETAC
Описание
Флешка USB 3.2 256GB Netac US5 (Флешка USB 3.0/3.2 + Type C) чёрный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка USB 3.2 256GB Netac US5 (Флешка USB 3.0/3.2 + Type C) чёрный - купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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