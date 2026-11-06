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Уцененный товар Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) отличное состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 754454
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Уцененный товар Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) отличное состояние , 754454

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
43 430 руб.  45 720 руб. 
Начислим 695 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 754454
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) отличное состояние
43 430 руб. -5%
45 720 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбук
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Уцененный товар Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) отличное состояние

Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, документы, ноутбук , кабель з/у, мышка Причина уценки: был в СЦ , произведен сброс настроек и одновление програмного обеспечениядо рекомендуемой производителем версии ( АКТ приложен )

Отзывы о товаре Уцененный товар Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) отличное состояние




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Характеристики
Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбук
Описание
Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, документы, ноутбук , кабель з/у, мышка Причина уценки: был в СЦ , произведен сброс настроек и одновление програмного обеспечениядо рекомендуемой производителем версии ( АКТ приложен )
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Уцененный товар Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) отличное состояние - по цене 43430 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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