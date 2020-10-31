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Автомобильная акустика ACV PB-693

Артикул: 75437
  • Автомобильная акустика ACV PB-693 - фото 1
  • Автомобильная акустика ACV PB-693 - фото 2
Автомобильная акустика ACV PB-693 - фото 1
Автомобильная акустика ACV PB-693 - фото 2
2 420 руб. 
Купить
+ 108 КэтКоинов
Артикул: 75437
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендACV
Тип товараАвтоакустика
Импеданс4 Ом
Корпусесть
Материал дифузораБумага
Материал подвесавспененная резина
Номинальная мощность80 Вт
Пиковая мощность240 Вт
Чувствительность88 дБ
Длина, см22.8
Ширина, см15.2
Вес, кг3
3-х полосная коаксиальная АС, типоразмер 6х9 дюймов, овал, номинальная мощность 80 вт, максимальная мощность 240 Вт, импеданс 4 Ом, диапазон частот 65 - 20000 Гц, чувствительность 88дБ


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Самовывоз невозможен
Автомобильная акустика ACV PB-693 - по цене 2420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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