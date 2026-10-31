Радиотелефон Dect Gigaset E290 SYS черный АОН
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 350 руб.
В наличии
Код товара: 754350
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 350 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Радиотелефон Dect Gigaset E290 SYS черный АОН
Радиотелефон Dect Gigaset E290 SYS черный АОН
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитМодуль расширения Grandstream GBX20
-
В наличииЦена 5 100 руб.1275 руб. в СплитVoIP-телефон Grandstream GXP1628
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитРадиотелефон Gigaset A170 Duo Black
-
В наличииЦена 5 530 руб.1383 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG1612RUH Grey
-
В наличииЦена 5 730 руб.1433 руб. в СплитРадиотелефон Gigaset A270 Duo Black
-
В наличииЦена 5 740 руб.1435 руб. в СплитVoIP-телефон Yealink SIP-T33G
-
В наличииЦена 5 820 руб. 15 890 руб.1455 руб. в СплитПлата Panasonic KX-TDA1186X 8 внешних аналоговых линий
-
В наличииЦена 5 870 руб.1468 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG6821RUB черный
-
В наличииЦена 6 150 руб.1538 руб. в СплитVoIP-телефон Grandstream DP750
-
В наличииЦена 6 410 руб.1603 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый
-
В наличииЦена 6 410 руб.1603 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RUS серебристый
-
В наличииЦена 6 410 руб.1603 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик
Радиотелефон Dect Gigaset E290 SYS черный АОН
Радиотелефон Dect Gigaset E290 SYS черный АОН - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5350 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиотелефон Dect Gigaset E290 SYS черный АОН