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Флеш диск Netac US9 USB3.2 Solid State Flash Drive 512Gb [NT03US9C-512G-32TA] купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флеш диск Netac US9 USB3.2 Solid State Flash Drive 512Gb [NT03US9C-512G-32TA]

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 500 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 754342
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флеш диск Netac US9 USB3.2 Solid State Flash Drive 512Gb [NT03US9C-512G-32TA]
8 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Вес, г.
5

Описание товара Флеш диск Netac US9 USB3.2 Solid State Flash Drive 512Gb [NT03US9C-512G-32TA]

Флеш диск Netac US9 USB3.2 Solid State Flash Drive 512Gb [NT03US9C-512G-32TA]

Отзывы о товаре Флеш диск Netac US9 USB3.2 Solid State Flash Drive 512Gb [NT03US9C-512G-32TA]




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Характеристики
Бренд
NETAC
Описание
Флеш диск Netac US9 USB3.2 Solid State Flash Drive 512Gb [NT03US9C-512G-32TA]
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флеш диск Netac US9 USB3.2 Solid State Flash Drive 512Gb [NT03US9C-512G-32TA] - этот товар вы можете купить по цене 8500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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