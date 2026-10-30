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Флеш диск Netac U352 USB2.0 16GB Серебристый/Коричневый [NT03U352N-016G-20PN] купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флеш диск Netac U352 USB2.0 16GB Серебристый/Коричневый [NT03U352N-016G-20PN]

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 6 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 754323
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флеш диск Netac U352 USB2.0 16GB Серебристый/Коричневый [NT03U352N-016G-20PN]
350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Вес, г.
5

Описание товара Флеш диск Netac U352 USB2.0 16GB Серебристый/Коричневый [NT03U352N-016G-20PN]

Флеш диск Netac U352 USB2.0 16GB Серебристый/Коричневый [NT03U352N-016G-20PN]

Отзывы о товаре Флеш диск Netac U352 USB2.0 16GB Серебристый/Коричневый [NT03U352N-016G-20PN]




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Характеристики
Бренд
NETAC
Описание
Флеш диск Netac U352 USB2.0 16GB Серебристый/Коричневый [NT03U352N-016G-20PN]
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флеш диск Netac U352 USB2.0 16GB Серебристый/Коричневый [NT03U352N-016G-20PN] - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 350 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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