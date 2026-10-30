Флеш диск Netac U336 USB3.0 Write protect Switch Flash Drive 128GB [NT03U336S-128G-32BK] NETAC
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб.
В наличии
Код товара: 754316
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 650 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Флеш диск Netac U336 USB3.0 Write protect Switch Flash Drive 128GB [NT03U336S-128G-32BK] NETAC
Флеш диск Netac U336 USB3.0 Write protect Switch Flash Drive 128GB [NT03U336S-128G-32BK] NETAC
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 570 руб.393 руб. в СплитФлешка SanDisk Ultra Flair 128GB (SDCZ73-128G-G46) USB 3.0 черны...
-
В наличииЦена 1 580 руб.395 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 64GB 370 белый
-
В наличииЦена 1 600 руб.400 руб. в СплитФлешка SanDisk Ultra Dual Drive Go 32Gb (SDDDC3-032G-G46) USB-C
-
В наличииЦена 1 630 руб. 1 810 руб.408 руб. в СплитФлешка 64Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/64GB
-
В наличииЦена 1 640 руб.410 руб. в СплитФлешка SanDisk Ultra 128Gb (SDCZ48-128G-U46) USB3.0 черный
-
В наличииЦена 1 650 руб.413 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 790 64GB
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитФлешка Transcend Jetflash 760 64GB (TS64GJF760) черный/синий
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 350 64GB черный
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитФлешка Netac UA31 128Gb (NT03UA31N-128G-32GN) USB3.2
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитФлешка Kingston DataTraveler Micro 64GB DTMC3G2/64GB (USB 3.2)
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитФлешка Transcend 128Gb Jetflash 730 TS128GJF730 USB3.0 белый
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитФлешка Transcend 128Gb Jetflash 700 TS128GJF700 USB3.0 черный
Флеш диск Netac U336 USB3.0 Write protect Switch Flash Drive 128GB [NT03U336S-128G-32BK] NETAC
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флеш диск Netac U336 USB3.0 Write protect Switch Flash Drive 128GB [NT03U336S-128G-32BK] NETAC - по цене 1650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флеш диск Netac U336 USB3.0 Write protect Switch Flash Drive 128GB [NT03U336S-128G-32BK] NETAC