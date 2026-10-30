Корпус Slim Formula Cs-101 black (mATX, без БП, 2xUSB)(Cs-101 BLACK) FORMULA
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 754272
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 630 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Корпус Slim Formula Cs-101 black (mATX, без БП, 2xUSB)(Cs-101 BLACK) FORMULA
Корпус Slim Formula Cs-101 black (mATX, без БП, 2xUSB)(Cs-101 BLACK) FORMULA
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 420 руб. 8 940 руб.1105 руб. в СплитКорпус MSI MAG Forge 100M
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитКорпус Thermaltake S100 TG Black (CA-1Q9-00S1WN-00)
-
В наличииЦена 4 510 руб.1128 руб. в СплитКорпус Foxline FL-211-TFX300S
-
В наличииЦена 4 510 руб.1128 руб. в СплитКорпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898)
-
В наличииЦена 4 510 руб.1128 руб. в СплитКорпус Zalman S5 NEO White
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитКорпус Foxline FL-203-TFX300S
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитКорпус MSI MAG FORGE M100R, MATX, BLACK
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитВнешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M090...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитКорпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S)
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитКорпус Zalman M4 White mATX
-
В наличииЦена 4 820 руб.1205 руб. в СплитКорпус Montech X3 Mesh черный (X3 MESH BL)
-
В наличииЦена 4 900 руб.1225 руб. в СплитКорпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00)
Корпус Slim Formula Cs-101 black (mATX, без БП, 2xUSB)(Cs-101 BLACK) FORMULA
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус Slim Formula Cs-101 black (mATX, без БП, 2xUSB)(Cs-101 BLACK) FORMULA - по цене 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Slim Formula Cs-101 black (mATX, без БП, 2xUSB)(Cs-101 BLACK) FORMULA