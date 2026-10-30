Корпус MiniTower Id-Cooling VIEW 500 black (mATX, без БП, 2xUSB)(VIEW 500 BLACK) ID-COOLING
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб.
В наличии
Код товара: 754270
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 610 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Корпус MiniTower Id-Cooling VIEW 500 black (mATX, без БП, 2xUSB)(VIEW 500 BLACK) ID-COOLING
Корпус MiniTower Id-Cooling VIEW 500 black (mATX, без БП, 2xUSB)(VIEW 500 BLACK) ID-COOLING
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Корпус MiniTower Id-Cooling VIEW 500 black (mATX, без БП, 2xUSB)(VIEW 500 BLACK) ID-COOLING
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус MiniTower Id-Cooling VIEW 500 black (mATX, без БП, 2xUSB)(VIEW 500 BLACK) ID-COOLING - стоимость товара 2610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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