Карта памяти Netac P500 Ultra MicroSDXC 512GB [NT02P500ULT-512G-S]
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 490 руб.
В наличии
Код товара: 754268
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 490 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Карта памяти Netac P500 Ultra MicroSDXC 512GB [NT02P500ULT-512G-S]
Карта памяти Netac P500 Ultra MicroSDXC 512GB [NT02P500ULT-512G-S]
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Карта памяти Netac P500 Ultra MicroSDXC 512GB [NT02P500ULT-512G-S]
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти Netac P500 Ultra MicroSDXC 512GB [NT02P500ULT-512G-S] - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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