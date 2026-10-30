Внешний твердотельный накопитель Netac ZX20? EVO 256Gb [NT01ZX20? EVO-256G-32BK] USB3.2 Gen 1, up to 550/480MBs, черный
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 880 руб.
В наличии
Код товара: 754258
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 880 руб.
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Внешний твердотельный накопитель Netac ZX20? EVO 256Gb [NT01ZX20? EVO-256G-32BK] USB3.2 Gen 1, up to 550/480MBs, черный
Внешний твердотельный накопитель Netac ZX20? EVO 256Gb [NT01ZX20? EVO-256G-32BK] USB3.2 Gen 1, up to 550/480MBs, черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
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Внешний твердотельный накопитель Netac ZX20? EVO 256Gb [NT01ZX20? EVO-256G-32BK] USB3.2 Gen 1, up to 550/480MBs, черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Внешний твердотельный накопитель Netac ZX20? EVO 256Gb [NT01ZX20? EVO-256G-32BK] USB3.2 Gen 1, up to 550/480MBs, черный - по цене 4880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний твердотельный накопитель Netac ZX20? EVO 256Gb [NT01ZX20? EVO-256G-32BK] USB3.2 Gen 1, up to 550/480MBs, черный