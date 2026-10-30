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Внешний твердотельный накопитель Netac ZX20? 1Tb [NT01ZX20?-001T-32OR] USB3.2 Gen 2x2, up to 2000/1800MBs, оранжевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний твердотельный накопитель Netac ZX20? 1Tb [NT01ZX20?-001T-32OR] USB3.2 Gen 2x2, up to 2000/1800MBs, оранжевый

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 030 руб. 
Начислим 241 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 754256
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Внешний твердотельный накопитель Netac ZX20? 1Tb [NT01ZX20?-001T-32OR] USB3.2 Gen 2x2, up to 2000/1800MBs, оранжевый
15 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Вес, г.
5

Описание товара Внешний твердотельный накопитель Netac ZX20? 1Tb [NT01ZX20?-001T-32OR] USB3.2 Gen 2x2, up to 2000/1800MBs, оранжевый

Внешний твердотельный накопитель Netac ZX20? 1Tb [NT01ZX20?-001T-32OR] USB3.2 Gen 2x2, up to 2000/1800MBs, оранжевый

Отзывы о товаре Внешний твердотельный накопитель Netac ZX20? 1Tb [NT01ZX20?-001T-32OR] USB3.2 Gen 2x2, up to 2000/1800MBs, оранжевый




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Характеристики
Бренд
NETAC
Описание
Внешний твердотельный накопитель Netac ZX20? 1Tb [NT01ZX20?-001T-32OR] USB3.2 Gen 2x2, up to 2000/1800MBs, оранжевый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний твердотельный накопитель Netac ZX20? 1Tb [NT01ZX20?-001T-32OR] USB3.2 Gen 2x2, up to 2000/1800MBs, оранжевый - по цене 15030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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