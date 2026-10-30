Внешний твердотельный накопитель Netac ZX20II 1Tb [NT01ZX20II-1T0-32BK] USB3.2, up to 2000/1800MBs, черный
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 750 руб.
В наличии
Код товара: 754252
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 750 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Внешний твердотельный накопитель Netac ZX20II 1Tb [NT01ZX20II-1T0-32BK] USB3.2, up to 2000/1800MBs, черный
Внешний твердотельный накопитель Netac ZX20II 1Tb [NT01ZX20II-1T0-32BK] USB3.2, up to 2000/1800MBs, черный
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Внешний твердотельный накопитель Netac ZX20II 1Tb [NT01ZX20II-1T0-32BK] USB3.2, up to 2000/1800MBs, черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
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Внешний твердотельный накопитель Netac ZX20II 1Tb [NT01ZX20II-1T0-32BK] USB3.2, up to 2000/1800MBs, черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 15750 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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