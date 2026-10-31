Клавиатура механическая Satechi SM1 Slim Mechanical Backlit Bluetooth Keyboard с подсветкой. Цвет: светло-серый Satechi
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 070 руб.
В наличии
Код товара: 754245
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 070 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Клавиатура механическая Satechi SM1 Slim Mechanical Backlit Bluetooth Keyboard с подсветкой. Цвет: светло-серый Satechi
Клавиатура механическая Satechi SM1 Slim Mechanical Backlit Bluetooth Keyboard с подсветкой. Цвет: светло-серый Satechi
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Клавиатура механическая Satechi SM1 Slim Mechanical Backlit Bluetooth Keyboard с подсветкой. Цвет: светло-серый Satechi
Клавиатура механическая Satechi SM1 Slim Mechanical Backlit Bluetooth Keyboard с подсветкой. Цвет: светло-серый Satechi - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5070 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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