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Уцененный товар Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Уцененный товар Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка хорошее состояние , 754224

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
3 600 руб.  3 790 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 754224
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка хорошее состояние
3 600 руб. -5%
3 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SADE
filter_none Товар входит в коллекцию SADE

Коллекция SADE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: конверт , 2 пластинки Причина уценки : вскрыта , помят конверт

Отзывы о товаре Уцененный товар Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: конверт , 2 пластинки Причина уценки : вскрыта , помят конверт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Уцененный товар Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка хорошее состояние - по цене 3600 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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